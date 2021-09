Genoa, 15 arrivi per ennesima rivoluzione di Preziosi. Test con l’Alessandria il 4

Alla ripresa del campionato il Genoa sarà di scena alla Sardegna Arena di Cagliari

Il Genoa si è rifatto il look e dopo il mercato la squadra ha cambiato volto come sempre in ogni sessione estiva. Ballardini punta alla salvezza potendo contare adesso anche su Caicedo e Maksimovic calciatori che possono alzare la qualità della squadra.

AMICHEVOLE - Storia, grande tradizione, nuovi obiettivi e rinnovate ambizioni. Sono solo alcuni degli ingredienti di una grande gara amichevole: sabato 4 settembre 2021, ore 15, allo stadio Moccagatta si gioca Alessandria-Genoa. E’ il battesimo del rinnovato impianto, uno stadio storico che ha ricevuto quest’estate una importante opera di ristrutturazione, in occasione della promozione dei “Grigi” in serie B. Il test con il Genoa si giocherà a porte chiuse, in atteso di definire l’iter burocratico che permetterà alla società piemontese di aprire al pubblico gli spalti, con buona probabilità già dalla prossima sfida in campionato, prevista per sabato 11 settembre contro il Brescia.

CONDIZIONI - Per il Genoa un test di livello contro una formazione di B, che permetterà all’allenatore Davide Ballardini di raccogliere ulteriori indicazioni in vista della ripresa del campionato. Il mister del Grifone potrà testare la condizione di alcuni dei quindici acquisti di Preziosi che come previsto ha dato vita alla solita rivoluzione che fino a tre settimane fa era da brividi ma che nel finale ha consegnato al tecnico Ballardini una squadra rinforzata per raggiungere una salvezza tranquilla che resta l’obiettivo di sempre. Il Genoa ancora a zero punti in classifica volerà in Sardegna per affrontare il Cagliari subito dopo la sosta per le nazionali.