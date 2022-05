Genoa, 777 Partners cambia il logo: come sarà il nuovo stemma del Grifone

Novità per il logo del club

Novità in casa Genoa . Con l'arrivo della nuova proprietà in questa stagione, oltre ad un rinnovamento dal punto di vista del campo ci sarà un cambiamento anche sotto altri aspetti. Uno di questi, molto importante, avverrà sul logo del Grifone.

777 Partners , infatti, ha deciso di rinnovare il logo del Genoa che verrà ufficialmente presentato nei prossimi mesi. Le prime indiscrezioni sul suo aspetto sono già state rese note da Il Secolo XIX. Secondo quanto scrive il quotidiano il logo tanto caro alla tifoseria rossoblù non verrà stravolto ma soltanto migliorato in alcuni piccoli ma significativi dettagli.

Il più importante è relativo alla coda del famoso Grifone che vedrà l'estremità essere rivoltà verso l'alto anziché verso il basso come tutti noi la conosciamo. Si tratta di una modifica che vuole far capire le ambizioni di club e proprietà per il futuro. Altri accorgimenti per il momento restano segreti ma è probabile che saranno svelati col passare dei giorni. Sui social, molti tifosi hanno già dato i primi giudizi sulla novità.