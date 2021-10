Genoa, a Ballardini l’Oscar delle Stelle dello sport

Il tecnico del Grifone ha ricevuto il premio nelle scorse ore

Davide Ballardini vince l'Oscar delle Stelle, l'ambito trofeo forgiato dai maestri ceramisti di Albisola, che vuole premiare chi si è messo in luce per meriti sportivi ma anche per i valori mostrati. Il tecnico del Genoa ha ricevuto ben 3465 voti nella 22° edizione del referendum di Stelle nello Sport con cui vengono eletti gli sportivi dell’anno e nelle scorse ore ha potuto prendere fisicamente in mano il riconoscimento.

SPORT - Dal calcio allo sport in generale: "Cosa amo fare oltre al calcio? Mi gusto tanto nello sport, dal basket alla pallavolo. Vengo da Ravenna dove ho seguito la mitica Teodora e poi Messaggero nella pallavolo femminile, ma anche l’atletica leggera. Mi piace tutto lo sport, non solo ai massimi livelli. Se passeggio e vedo giocare per strada, mi fermo a vedere. Lo sport è una grande parte della mia vita". "Un messaggio dopo questo anno difficile ma che ha portato grandi successi nello sport per l'Italia? Probabilmente questo anno magico nello sport ce lo siamo meritato. Abbiamo patito tanto e queste soddisfazioni ci volevano. Ma è anche una responsabilità per il futuro. Dobbiamo continuare. Sappiamo essere molto competitivi e dobbiamo continuare a perseguire grandi risultati nello sport". "Cosa ruberei delle altre discipline? La pulizia, la verità, l’essere spontanei. Sono valori che nel calcio mancano mentre tu senti i ragazzi di basket, volley, atletica e altri sport… Sono più leggeri, lisci, più veri. Noi non sempre siamo così".