Genoa, a rischio la posizione di Andreazzoli: tre in lizza per sostituirlo

A rischio la posizione di Aurelio Andreazzoli dopo il capitombolo esterno del suo Genoa sul campo della Lazio: i biancocelesti si sono imposti per 4-0 con i gol di Milinkovic-Savic, Radu, Caicedo e Immobile. Già era in dubbio in settimana, adesso la situazione in casa rossoblù si fa sempre più rovente: secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico ex Empoli potrebbe essere sostituito dal patron Enrico Preziosi ancora prima della partita di sabato prossimo a Marassi contro il Milan. In lizza ci sono Stefano Pioli e Davide Nicola, con quest’ultimo già vicino alla panchina del Genoa in più circostanze. Ma non è da escludere totalmente l’ipotesi Gennaro Gattuso, che piace molto però è leggermente più distaccato rispetto agli altri nominati sopra. Ore calde.