Genoa, accuse di stupro a Portanova: le parole dell’avvocato diffuse sui social

Le parole del legale del giocatore

Il messaggio poi prosegue: "Credo, di contro, che il rispetto per chi si assume vittima sia sacrosanto, ma che lo debba essere anche per chi è presuntivamente non colpevole per dettato costituzionale, soprattutto se minore all’epoca del fatto. Ora, che nel nostro Paese si sia perso da tempo il senso dell’equilibrio è evidente a tutti, ma in alcuni casi si passa il limite quando si finisce per orientare i giudizi, avvelenando il clima attorno ad una vicenda processuale per condizionarne l’esito, laddove è dimostrato che i mass media possano incidere, magari in via subliminale, sulle sorte delle decisioni giudiziarie. Scriveva Leonardo Sciascia ancora sul finire degli anni ’80 che «quando l’opinione pubblica appare divisa su un qualche clamoroso caso giudiziario – divisa in “innocentisti” e “colpevolisti” – in effetti la divisione non avviene sulla conoscenza degli elementi processuali a carico dell’imputato o a suo favore, ma per impressioni di simpatia o antipatia. Come uno scommettere su una partita di calcio o su una corsa di cavalli» ma da allora quel monito non è stato raccolto, a tutto scapito non solo di chi si trova esposto al fenomeno (in questo caso un calciatore, con le simpatie od antipatie di maglia che o accompagnano), ma della stessa civiltà giuridica".