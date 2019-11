Genoa, Agudelo: “Tanta confusione su di me, penso solo al Grifone”

Negli ultimi giorni si sono rincorse le voci di un possibile addio di Kevin Agudelo. Destinazione l’Inter. Il centrocampista del Genoa, però, smentisce categoricamente questa ipotesi e attraverso le proprie storie Instagram ha chiarito la sua posizione: “Vedo, leggo e sento tante cose su di me in questi giorni, ma in questo momento penso solo al Genoa. È il mio primo anno in Italia e sono concentrato solo sul club rossoblù che ha creduto in me. Sto imparando l’italiano e lo parlo abbastanza bene. Dalla prossima settimana migliorerò ancora di più con l’aiuto di un insegnante. Intanto vorrei precisare una cosa, visto che ho letto tante cose errate sul mio conto. Non lo conosco e non so chi sia questo signor Risticvic che parla a nome mio. Il mio agente e l’unica persona autorizzata a parlare come mio rappresentante è Ronal Rico, insieme all’avvocato Vincenzo Buongiovanni per l’Italia e l’Europa. Volevo chiarirlo personalmente, perché si sta creando tanta confusione inutile. Solo loro possono parlare a mio nome”.