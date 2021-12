Genoa, al via la rivoluzione Shevchenko: chi parte e chi arriva

Le mosse di mercato del club rossoblù

Una rosa extralarge composta da 34 elementi. Troppi anche per un Genoa che deve costruire la sua salvezza nel girone di ritorno. Ecco perché è necessario fare chiarezza e pensare bene quali siano gli elementi utili e quali no . In tal senso, mister Andriy Shevchenko sta studiano tutte le opzioni. Una cosa, però, è certa: diversi giocatori del Grifone saluteranno l'ambiente rossoblù e faranno spazio a chi, invece, potrà servire a sistemare l'annata 2021-22.

CHI ARRIVA: I NOMI - Il tecnico ucraino e il nuovo general manager Spors stanno andando avanti nei contatti per i primi colpi di gennaio. I nomi sono essenzialmente quattro: Amin Younes, oggi all’Eintracht Francoforte, ma di proprietà del Napoli, Matias Vecino dell'Inter, Strand Larsen del Groningen per il quale, però, sarebbero arrivate smentite, ed infine, l'atalantino Aleksej Miranchuk, anche se sino ad ora le parti sembrano molto distanti. Jordan Siebatcheu, francese naturalizzato statunitense in forza allo Young Boys, e il milanista Samu Castillejo, restano due opzioni secondarie, per ora.