Genoa, alle volte ritornano: Perotti ad un passo

Possibile firma nelle prossime ore

Redazione ITASportPress

L'inizio di campionato è stato piuttosto duro contro i campioni in carica della Serie A dell'Inter. Il Genoa ha debuttato con un k.o. netto per 4-0 e una squadra con evidenti problematiche di organico. Ecco perché la società è a lavoro per dare a mister Ballardini qualche rinforzo in più.

Tra questi potrebbe esserci Diego Perotti, storico grande ex. Il ricongiungimento tra il Grifone e il calciatore sembra essere ormai cosa fatta. Come scrive calciomercato.com, il 33enne trequartista argentino, appena svincolatosi dal Fenerbahce dopo una stagione contraddistinta da poche apparizione e purtroppo da un brutto e lungo infortunio al tendine d'Achille, ha raggiunto l'accordo con il Grifone per tornare a vestire quella maglia già indossata tra l'estate 2014 e l'inverno 2016.

Da quanto si apprende, Perotti è atteso in città tra oggi e domani per sottoporsi alle visite mediche di rito e, in caso di ok, mettere nero su bianco la firma col club della Lanterna.