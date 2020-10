Genoa, altri contagiati: Zajc, Brlek e il collaboratore Bressan positivi al Covid-19

Il Genoa non si sveglia dall’incubo Coronavirus. Dopo la decisione del rinvio della gara tra il Grifone e il Torino, la squadra ligure si trova a fare i conti con altre positività, situazione che complica ulteriormente le cose in casa Genoa. Con questa nota ufficiale il club ha annunciato la notizia relativa alle nuove positività: “Il Genoa Cfc comunica che gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno evidenziato la positività al Covid-19 per i calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e per il collaboratore tecnico Walter Bressan. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti. L’attività al Centro Sportivo Signorini resta sospesa fino alla giornata di lunedì”.

LE IPOTESI SUL RECUPERO CONTRO IL TORINO

Al momento, secondo La Stampa, sono due le ipotetiche date del recupero tra Genoa e Torino: si parla di giovedì 22 ottobre e mercoledì 4 novembre.