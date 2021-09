Genoa, altri rinforzi in arrivo e Ballardini sbuffa

Il patron Preziosi vorrebbe in organico 30 elementi

Non è ancora chiuso il mercato rivoluzionario del presidente del Genoa Preziosi. Il tecnico Ballardini potrebbe gestire 30 giocatori, anziché i 24 richiesti, non uno di più. Ma il patron rossoblù va avanti e dopo il cileno Galdames si punta al mercato degli svincolati. Nel mirino del Grifone ci sono stati Nkoulou, Perotti e Radovanovic. La società sta riflettendo se non sia il caso di chiudere qui le manovre di mercato e accontentare Ballrdini che vuole continuare la stagione con un numero massimo di 24, ma è probabile che qualche giocatore potrebbe essere messo ai margini e allora si pescherà dagli svincolati. Finora i colpi più importanti sono stati Maksimovic, Touré, Caicedo e Fares, chiusi proprio alla chiusura delle liste.