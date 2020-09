Genoa, altro caso di coronavirus: Schone positivo non parte per Napoli

Dopo Mattia Perin, in casa Genoa anche Lasse Schone è risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo è stata la società ligure che può, invece, essere più serena per quanto riguarda il resto della squadra che sta bene ed è risultata negativa.

Genoa: Schone positivo

Il regista danese del Genoa non è partito questa mattina per Napoli dove è in programma la gara della seconda giornata di Serie A alle 18.00. A seguito del secondo giro supplementare di tamponi effettuato ieri notte, il centrocampista non si è visto col resto della squadra. Schone è l’unico, oltre al già noto Perin, ad essere risultato positivo nel Grifone. Tutti gli altri componenti della rosa sono invece negativi. La squadra aveva pernottato ieri sera in ritiro in un albergo cittadino, per provare a scongiurare il rischio di partire alla volta di Napoli con possibili nuove positività in squadra. Il match dovrebbe dunque svolgersi regolarmente.