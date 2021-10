Genoa, altro stop in difesa: problema al retto femorale per Maksimovic

Problemi per il difensore rossoblù

Altri problemi in vista per il Genoa di mister Davide Ballardini. Dopo i guai fisici avuti nel pacchetto arretrato nelle scorse settimane, su tutti quello accusato da Domenico Mimmo Criscito, ecco un altro stop, questa volta per Nikola Maksimovic .

Intanto, dal sito ufficiale del Grifone, arrivano notizie anche sul resto della rosa. Questa la nota dopo la partitella in famiglia di ieri: "Continua la preparazione del Genoa in vista della ripresa del campionato che vedrà i rossoblù impiegati in casa contro il Sassuolo. Questa mattina partitella in famiglia, reti di Goran Pandev, Flavio Bianchi e Manolo Portanova. Lavoro differenziato per Bani, Criscito e Destro, che già la prossima settimana potrebbero unirsi al gruppo, così come Caicedo. Settimana di lavoro che riprenderà martedì, dopo due giorni di riposo per la squadra e lo staff tecnico guidato da Davide Ballardini".