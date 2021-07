Genoa, amichevole di lusso contro il Psg

La squadra ligure il 24 luglio contro la squadra di Donnarumma

Stade Omnisport de la Source, Orléans, ore 19, sabato 24 luglio. E’ ufficiale il test amichevole che il Genoa sosterrà, sulla via del ritorno dal ritiro di Neustift im Stubaital, contro il PSG, semifinalista nell’ultima Champions League. Sarà la terza uscita per il Grifo dopo quelle in Val Stubai. Il Psg è stato fondato nel 1970 e, tra i trofei in bacheca, annovera 42 titoli nazionali (9 Ligue 1, 14 Coppe di Francia, 9 Coppe di Lega e 10 trionfi in Supercoppa). In campo internazionale 1 Coppa delle Coppe (1996). Il team è allenato dal tecnico argentino Mauricio Pochettino ed è composto da diversi campioni, esibitisi al Campionato Europeo e in Coppa America.