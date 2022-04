Genoa, amore Destro: presa decisione importante per il futuro

L'attaccante avrebbe deciso cosa fare dopo questa stagione sia in caso di permanenza in A che di retrocessione in B

Il Grifone è in lotta per non retrocedere e la battaglia da qui all'ultimo turno di campionato sarà davvero dura. Il Secolo XIX ha fatto il punto sui calciatori ed in particolare sull'attaccante. Da quanto si apprende, per le prossime sfide mister Alexander Blessin sembra essere intenzionato ad affidarsi al suo numero 23 per tentare l'assalto al quartultimo posto. Una scelta che si rifletterà anche in futuro, per la prossima stagione. Infatti, le parti avrebbero già iniziato a discutere della possibilità di prolungare il contratt. Da parte di Destro c'è disponibilità totale a restare al Genoa sia che la corsa alla salvezza vada a buon fine sia che, purtroppo per i colori rossoblù, il prossimo anno si riparta dalla Serie B.