Genoa, anche Masiello nel mirino del Toronto

L'esperto difensore corteggiato dal club di MLS che poche settimane fa aveva provato l'assalto a Criscito

Il Genoa sarà impegnato in un finale di stagione ad altissimo tasso di concentrazione. Mister Blessin, dopo sei pareggi in altrettante gare alla guida del club, è chiamato a cercare i tre punti per provare a raggiungere la salvezza. Per farlo dovrà essere bravo ad isolare i suoi anche dai diversi rumors di calciomercato che continuano ad arrivare, soprattutto dalla MLS.

Il Toronto si era fatto avanti per il capitano Domenico Criscito ricevendo, dopo alcune settimane di attesa, un "no grazie". Una risposta che ha fatto capire la voglia del difensore di essere vicino alla squadra in questa ultima parte di stagione. Adesso, però, il Grifone deve fare i conti con un altro assalto per un suo giocatore da parte del club di MLS. Secondo Sky Sport, infatti, Andrea Masiello sarebbe finito adesso nel mirino del club americano. La società sta cercando profili d'esperienza per rinforzare la rosa e avrebbe optato per provare l'affondo sull'esperto difensore classe 1986.