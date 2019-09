Genoa, Andreazzoli: “Ad un certo punto potevamo anche andare sul 5-0. Kouamé? Spero nella doppia cifra”

Bella vittoria contro la Fiorentina per il Genoa di mister Aurelio Andreazzoli, che ha commentato il 2-1 a Sky Sport: “Avevamo chiara l’idea di come affrontare i Viola, ma finché non scendi i campo le certezze non ci sono. Siamo stati bravi, ci tenevamo a far bene alla prima davanti al nostro pubblico. I ragazzi sono anche andati al di sopra di quelle che erano le mie aspettative. Oltre che concreti, siamo stati belli in una fase di gara dove potevamo anche andare sul 5-0. Non siamo riusciti a concretizzare, loro hanno segnato il rigore e poteva portarci molta ansia, ma abbiamo tenuto”. E ancora: “Kouamé è un buon interprete, deve migliorarsi molto dal punto di vista tecnico. Deve farlo per riuscire ad andare in doppia cifra, per me ci può arrivare e me lo auspico”.