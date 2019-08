Genoa, Andreazzoli: “Bravi e fortunati contro una Roma difficile da contrastare”

Gran pareggio agguantato dal Genoa all’Olimpico contro la Roma: 3-3 senza esclusione di colpi fra le due squadre alla prima di campionato. Le parole in conferenza di Aurelio Andreazzoli: “Siamo stati bravi ma anche fortunati ad ottenere ciò che volevamo nel momento in cui lo desideravamo ardentemente, contro una squadra che ha una bella fisionomia e difficile da contrastare tatticamente. I gol sono arrivati anche perché non dimentichiamoci che loro hanno giocatori forti: Dzeko ha fatto una grande giocata, Kolarov ha tirato fuori dal cilindro una meraviglia. Mercato? Ben vengano i movimenti che mancano, importante però non essere in troppi perché non vorrei avere la rosa troppo ampia. Con la società è stato deciso in comune accordo che avrei voluto due giocatori per ruolo”.