Genoa, Andreazzoli: “C’è grande entusiasmo e vogliamo ripagare i tifosi. Atalanta? Esempio per tanti…”

Aurelio Andreazzoli, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta. Con quattro punti su sei ottenuti, il Grifone punta a fare bene contro un avversario di grande livello e anche contro il grande ex Gian Piero Gasperini, ora allenatore della Dea.

Il mister rossoblù ha presentato la sfida del Ferraris ai media presenti. Ecco le sue parole:

SQUADRA – “Le condizioni di Romero e Kouamé? Stanno bene, hanno smaltito le fatiche delle Nazionali e oggi si sono arrivati. Nessun problema anche per chi è arrivato nei giorni precedenti”. “Il caldo? Avremo le stesse difficoltà dell’Atalanta, quindi non favorisce nessuno. Saranno comunque problemi marginali, ci siamo già allenati con il caldo e siamo abituati”.

ROSA – “Con gli acquisti finali di Ankersen e Goldaniga la società ha dimostrato ancora una volta di agire molto bene, volevo che fossero completati due tasselli e sono stato accontentato”. “Con la rosa a disposizione farò turnover? Non si pone il problema del turnover, visto che giochiamo una volta a settimana e abbiamo svuotato l’infermeria. Questa cosa dimostra la bravura del nostro apparato medico. Però mi piacerebbe vedere all’opera tutti gli elementi della rosa”.

TIFOSI – “Contro la Fiorentina il pubblico mi ha impressionato. Non pensavo potessimo arrivare a tanto entusiasmo. L’entusiasmo nello sport porta a giocare con un altro spirito e dare sempre di più. Vogliamo restituire queste sensazioni in campo”.

AVVERSARIO – Sono felice per l’Atalanta e per quello che stanno facendo, perché non può che essere di stimolo e di esempio anche per le altre realtà. Inoltre apprezzo molto la filosofia di gioco che pratica”.