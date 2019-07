Genoa, Andreazzoli: “Contento della vittoria sul Lione, ma il risultato contava relativamente”

Successo per 4-3 ai danni del Lione per il nuovo Genoa targato Aurelio Andreazzoli nella giornata di ieri. L’ex tecnico dell’Empoli ha commentato la rocambolesca vittoria ai microfoni di Telenord: “Siamo soddisfatti anche se il risultato non era il nostro principale obiettivo, avrei fatto le stesse valutazioni anche senza vittoria. Il primo ciclo di preparazione è finito, ci è servito per conoscerci: sono contento che non abbiamo avuto inconvenienti, ma Romulo ha accusato un problema alla coscia. Il risultato ci dà convinzione, i ragazzi si sono comportati bene e anche il mio secondo: io avrei voluto togliere Kouamé al 60′, ma lui ha scelto di tenerlo dentro perché voleva vincere e ora si prende i meriti”.

Sul mercato: “Non mi aspetto nulla, onestamente. Mi concentro sui giocatori che ora ho a disposizione”.