Genoa, Andreazzoli entusiasta: “Ho fatto i complimenti a Preziosi per il mercato…”

Bella vittoria in terra francese per il Genoa di Aurelio Andreazzoli. Il Grifone si è imposto per 3-2 contro il Bordeaux chiudendo nel migliore dei modi una fase importante delle preparazione in vista della prossima Serie A.

Come riporta Il Secolo XIX, il tecnico si è detto molto soddisfatto della prova dei suoi e del modo in cui la società sta operando sul mercato. Quasi fatta per Schone dall’Ajax, e ormai quasi ufficiale anche l’arrivo di Saponara.

GARA – “Abbiamo completato un ciclo di lavoro che aveva nella sua prima parte in Austria la particolarità di voler trovare una condizione fisica da poter poi mettere a punto. Lo abbiamo fatto bene in quel periodo e poi abbiamo continuato la preparazione fisica qui in Francia, rinunciando anche a qualcosina che ci piacerebbe fare, ma non abbiamo mai smesso di lavorare su quello che è nella testa dell’allenatore. Sia verbalmente sia in campo credo che abbiamo raggiunto dei buoni obiettivi, particolarmente sull’aspetto mentale e sul fatto che una squadra deve imporsi come obiettivo principale: essere squadra e avere la necessità di vincere le partite, o quantomeno non perderle. In questo i ragazzi sono stati bravi e ho fatto loro i complimenti: sono stati molto attenti nella prima fase di gara, che poteva essere molto diversa rispetto a quella della volta scorsa”.

MERCATO – “Ho sentito il presidente Preziosi e gli ho fatto i complimenti perché è stato bravo. Non era facile fare quel che ha fatto la società, ma lui l’ha fatto. Insieme abbiamo stabilito che sia necessario fare qualcosina d’altro, ma non vogliamo avere fretta perché la fretta è una cattiva consigliera. Quindi ora ci fermiamo un attimo, se possibile, giusto per fare la conoscenza dei nuovi, poi faremo le nostre valutazioni che abbiamo già in testa con molta calma”, ha detto Andreazzoli.

SQUADRA – E sul momento della squadra, anche in ottica delle preparazione in vista del campionato: “Sono molto soddisfatto, i ragazzi stanno andando anche oltre le più rosee aspettative. Voi vedete le gare e gli allenamenti, quindi vi rendete conto se siano parole o anche fatti. Stiamo facendo grossi passi in avanti sia in attacco sia in difesa. Chiaro che adesso mi piace vedere i movimenti e se si mette in pratica quanto vediamo negli allenamenti. La qualità arriverà. Il risultato in questo momento non mi interessa”.