Genoa, Andreazzoli: “Fatto regali al Parma che ha meritato di vincere”

Dopo il pesante k.o. esterno contro il Parma, il tecnico del Genoa Andreazzoli in sala stampa ha analizzato la prestazione della sua squadra: ” “Il Parma è stato piu forte di noi: più preciso, piu determinato. E ha meritato di vincere, anche se il punteggio poteva essere diverso se noi avessimo fatto qualche regalo in meno”. Per l’allenatore le ore sulla panchina del Genoa sono contate. Francesco Guidolin, Massimo Carrera e la suggestione Thiago Motta secondo Gazzetta.it. “Sono nel calcio – ammette Andreazzoli – da tanti anni, certe situazioni portano a certe decisioni. Questo però non è sotto il mio controllo, quello che gestisco io ho cercato di metterlo in campo, il resto non dipende da me. Di sicuro io ho commesso errori, forse ci aspettavamo troppo da questa squadra alla luce di certe prestazioni estive. Quelli che poi sono i rapporti tra me e la società devono restare privati. Abbiamo anche raccolto molto meno di quanto meritavamo, come con il Milan. E pure stasera ci siamo fatti male da soli”.