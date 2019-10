Genoa, Andreazzoli: “Gettato il cuore oltre all’ostacolo, gli episodi hanno inciso. Fastidioso perdere”

Genoa-Milan era la partita delle posizioni a rischio dei due allenatori, ha perso la squadra rossoblù e per questo il futuro di Aurelio Andreazzoli, alla vigilia della seconda sosta di questa stagione, potrebbe essere davvero in bilico. Ecco le sue parole dopo il k.o. di questa sera: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi di cuore a fine primo tempo per averla fatta come avevo richiesto, poi abbiamo commesso ingenuità in Serie A inconcepibili, buttando all’aria tutto. Ma dopo la squadra ha rifatto quello che avevo chiesto, gettando anche il cuore oltre all’ostacolo. Ovviamente c’è rammarico ed è fastidioso uscire sconfitti dopo una serata così, ma come si diceva ieri in conferenza il calcio è fatto di episodi ed interpretazioni. Stasera davvero gli episodi hanno inciso, i ragazzi hanno sofferto e meritavano maggiori soddisfazioni”.

E ancora: “Il rosso a Biraschi? Sono anche andati al Var a vedere, si vede che era netto. Ma lo era anche quello dato a noi perché l’ho appena rivisto. Reina si è rifatto ed è stato bravo, così abbiamo raccontato una storia che non avremmo meritato di raccontare.

Sull’infortunio di Criscito: “Non sta bene, è un guaio muscolare ma serio, questa è la prima sensazione”.