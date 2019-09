Genoa, Andreazzoli: “Giochiamo sempre per i 3 punti, vogliamo costruire una mentalità vincente”

L’antipasto della quarta giornata di Serie A vedrà in campo Cagliari e Genoa, venerdì sera, alle ore 20,45. Abbiamo già letto le parole rilasciate in conferenza stampa dall’allenatore dei sardi Maran, ecco invece quelle di Aurelio Andreazzoli, tecnico del Grifone: “Abbiamo giocato alla pari con l’Atalanta, i numeri lo dicono con esattezza, e per me li abbiamo pure superati in determinate circostanze. Passata la nottata abbiamo cancellato le amarezze, ho anche ringraziato i ragazzi per quello che hanno fatto. Noi sempre dobbiamo ambire ai tre punti, è la mentalità che dobbiamo costruire e penso che la strada sia quella giusta. Schöne e Radovanovic? Sono complementari, uno giova della presenza dell’altro”.

“Ci alleneremo su più sistemi di gioco, quando ci sarà la necessità siamo pronti anche a difendere a quattro – ha proseguito l’ex Empoli -. La squadra deve saper perseguire più strade. Siamo al cospetto di un campionato molto arduo, tutti hanno difficoltà e ogni gara dev’essere interpretata al massimo. Anche le cosiddette piccole vogliono provare a giocare bene, questa cosa indiscutibilmente alza il livello del torneo”.

E ancora: “Ho fiducia nei ragazzi, abbiamo un gruppo ampio di cui sono soddisfatto. Considererò che si giocano 3 partite in 10 giorni, vedremo come disporre la squadra in campo domani col Cagliari. È normale commettere errori, da parte di tutti. Non so quando tornerà Sturaro, ma il suo iter procede senza intoppi; Saponara ha dato molto quando è entrato nell’ultima partita, è ciò che aspettiamo noi da lui, per questo sono soddisfatto e le sensazioni sono buone. Favilli ha completato il percorso, è in condizione per dare un grande contributo ma ha le stesse probabilità degli altri di giocare”.