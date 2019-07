Genoa, Andreazzoli: “Il debutto a Roma? Un tuffo nel passato…”

Sarà un inizio di campionato con il botto per il Genoa, che farà il suo esordio allo stadio Olimpico contro la Roma. Un sorteggio che è stato così commentato dal tecnico dei rossoblu Aurelio Andreazzoli ai canali ufficiali del club.

SORTEGGIO – “Per abitudine, mi focalizzo sulla prima giornata e per me la trasferta a Roma sarà un tuffo nel passato. Mi è sempre difficile dare dei pareri sensati, basati su previsioni che poi non si realizzano: gare sulla carta proibitive si trasformano poi in abbordabili e viceversa. Il calcio è bello proprio per questo, puoi trovare trappole dove meno te lo aspetti. Il debutto in trasferta? Dispiace, vorrà dire che dovremo aspettare la sosta prima di schierare il nostro dodicesimo uomo