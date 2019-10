Genoa, Andreazzoli: “Il progetto è chiaro, non si può giungere a conclusioni dopo 6 giornate…”

Non solo Giampaolo col Milan, ma anche Aurelio Andreazzoli al Genoa si gioca il posto nel match che si giocherà domani sera, sabato 5 ottobre, a Marassi fra i liguri e i rossoneri. Ecco le parole del tecnico rossoblù in conferenza stampa: “Ho trascorso una settima anormale, lunedì abbiamo tracciato una linea alle nostre spalle, verso la quale mai ci siamo rivolti. Guardiamo solo avanti, pensiamo a cosa c’è da fare per affrontare una squadra importante come il Milan. La parentesi iniziale è da dimenticare, il primo ad essere sofferente sono io, ci piacerebbe essere osservati mentre lavoriamo per far capire a tutti la voglia di rivalsa”.

Sulla propria posizione: “Quando sono stato chiamato a Genova, si è parlato di un progetto, che non può raggiungere un’espressione plausibile in sei gare. Occorre equilibrio, lo predico fin dal primo giorno, altrimenti ci si trascina le negatività. E aggiungiamoci che la squadra è stata rivoluzionata, ma anche che il calendario non era dei migliori, per questo non alzerei troppo i toni. Poi si sa, i risultati nel calcio moderno fanno tutto e condizionano il mondo esterno, non il mio. So dove vogliamo arrivare, mi aspetto che i ragazzi infiammino come nelle prime due gare giocate al Ferraris”.