Genoa, Andreazzoli: “Meglio nel secondo tempo, Bologna superiore”

E’ terminato da poco il match del Ferraris tra Genoa e Bologna. Il tecnico del Grifone Aurelio Andreazzoli ha parlato della prestazione dei suoi uomini: “Penso che abbiamo giocato meglio nel secondo tempo. Il primo non mi è piaciuto e l’ho anche detto ai ragazzi. Non mi è piaciuto il piglio. Eravamo al cospetto di una squadra che ha interpretato il gioco in maniera fluida, con le idee chiare, perseguendo il loro gioco e facendolo con una qualità che noi non siamo riusciti a dimostrare. Sicuro non abbiamo messo quello che abbiamo fatto vedere altre volte, quella tranquillità e quel giusto del gioco che oggi è venuto a mancare. Cali particolari? Calo fisico no. Io ripeto quanto detto prima: è riferito al fatto che abbiamo perso le due precedenti partite, volevamo fare il pieno oggi e abbiamo incontrato una squadra che non ce l’ha consentito. Detto questo, noi abbiamo combattuto una squadra che sul piano del gioco è stata superiore. Non abbiamo preso gol, Radu non ha fatto parate e quindi prendiamo quello che di buono sto evidenziando, che non è tanto stasera ma è sicuramente una componente che ci ha aiutato a tenere la rete inviolata”.