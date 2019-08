Genoa, Andreazzoli: “Risultato importante, Saponara sta bene”

Il Genoa si impone nettamente nella prima sfida stagionale, superando 4-1 l’Imolese in Coppa Italia. Il tecnico dei rossoblù Aurelio Andreazzoli commenta in conferenza stampa la prestazione dei suoi uomini: “Ci siamo espressi bene per quelle che erano le aspettative e le difficoltà legate alla prima partita ufficiale. Era importante il risultato e i ragazzi lo hanno fatto con determinazione. Non è successo nulla di particolare sotto l’aspetto fisico. Possiamo archiviare la serata come positiva. La cornice di pubblico è stata la chicca della serata. E anche di questo siamo molto contenti. Continua il nostro lavoro di avvicinamento alla prima di campionato. Detto questo dobbiamo fare i complimenti all’Imolese, squadra con un’identità precisa. Saponara? Credo non ci sia alcun problema. Io l’avrei tolto qualche minuto prima, lui ha voluto verificare. In questo periodo quando si sentono tirare i flessori bisogna stare molto attenti. Credo sia stata una scossa di sciatica. Invece Schone stato bravo. Ha fatto vedere ancora una volta le sue qualità. Barreca ha passato una nottata un po’ particolare, come altri della squadra. C’è stato forse un virus. Gli è venuta anche la febbre, nel primo pomeriggio aveva 38, aveva gli occhi lucidi e abbiamo preferito rinunciare”.