Genoa, Andreazzoli: “Sono arrivati i giocatori che volevamo, anzi, qualcosa in più”

Pronto alla nuova stagione il Genoa di mister Aurelio Andreazzoli, che da questa stagione prende il posto sulla panchina rossoblù di Cesare Prandelli, il quale ha salvato il Grifone in extremis nella Serie A 2018-2019: “Auspicavamo di riportare entusiasmo nell’ambiente – ha detto a Sky Sport -, il lavoro è andato come avevamo preventivato e siamo stati ospitati con grande affetto e simpatia. Siamo contenti di essere tornati vicini ai nostri tifosi. Gli acquisti di Schöne e Saponara? Ho avuto buone risposte da tutti, i calciatori sono quelli che volevamo, anzi abbiamo avuto qualcosa in più di ciò che ci aspettavamo. Grazie al presidente”. Sull’attaccante: “Ora ne abbiamo sei e sono tanti, per cui non credo ci manchi qualcosa. Com’è già capitato di dire, faremo le nostre valutazioni su di essi e vedremo. Necessito di ulteriori verifiche”.