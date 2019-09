Genoa, Andreazzoli: “Tanta amarezza, gara risolta da una giocata individuale”

Sconfitta amarissima per il Genoa, piegato al 95′ dall’Atalanta dopo aver trovato il momentaneo 1-1 al 91′. Queste le parole del tecnico rossoblu Aurelio Andreazzoli al termine del match.

AMAREZZA – “Ai ragazzi non ho detto niente, ho solamente accarezzato la testa a tutti. Per parlare ci sarà tempo, ora c’è da digerire l’amarezza per un risultato che sembrava ormai raggiunto. La gara è stata risolta da una bella giocata individuale, nella quale potevamo fare forse qualcosa in più. Sono soddisfatto dell’impegno messo dai ragazzi: era una gara difficile nella quale entrambe le squadre volevano vincere. Malgrado il gran caldo, credo sia stato un bello spot per il calcio. Rimane però l’amarezza”.