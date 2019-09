Genoa, Andreazzoli: “Una squadra ha nettamente meritato di vincere, l’altra di perdere”

Brutto k.o. esterno per il Genoa, che esce sconfitto 4-0 a Roma contro la Lazio, mettendo seriamente a rischio la posizione dell’allenatore Aurelio Andreazzoli. Ecco quanto affermato dallo stesso dopo il match: “Una squadra ha meritato nettamente di perdere e una invece è stata nettamente più forte, sotto ogni punto di vista: gestione, carattere, risolutezza e organizzazione. A livello tecnico potevamo fare di più, siamo anche stati sfortunati, col portiere avversario che ha compiuto belle parate. Diventa complicato se non si concretizza quel poco che si crea. Non è detto che bastino, ma intanto ci portavamo avanti col lavoro. Ci siamo smarriti dopo Cagliari, dobbiamo crescere. Le responsabilità sono mie, non dei ragazzi. Giocare con la Lazio anche quando sei sotto è veramente difficile”.