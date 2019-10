Genoa, Andreazzoli: “Abbiamo tanta concentrazione, mi aspetto di alzare l’asticella”

È stato ad un passo dall’esonero dopo il k.o. interno col Milan, ma il Genoa ha scelto di dare un’altra chance al tecnico Aurelio Andreazzoli, che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Parma (domenica 20 ottobre, ore 18): “Il Parma è una squadra difficile da affrontare per tutti. Lo sappiamo e dovremo essere bravi a controbatterli. Ho vissuto questa settimana in maniera fastidiosa a causa della sosta. Le parole di Pandev? Mi hanno fatto piacere e la squadra ha sempre dimostrato di comportarsi bene, escluso un paio di partite che ci può stare. Per domani mi aspetto che si alzi l’asticella, cioè il ritmo, e fare dunque meglio. È chiaro che c’è un disagio, perché vorresti raccogliere quello che meriti. Però bisogna essere più realizzativi e avere fiducia.

E ancora: “Ci sono tante cose da migliorare. Lo sappiamo e stiamo cercando di farlo. Romero, Biraschi e Saponara sono squalificati; Barreca si è allenato tutta la settimana e quindi è recuperato. Porteremo poi con noi Vasco Da Cunha, che ci è stato prestato da Chiappino. Su Goldaniga ho avuto ottime impressioni. È un ragazzo che si applica e che ha nell’aggressività la sua dote migliore. Sono più che soddisfatto, come di tutti gli altri del resto. Vedremo se avrà la possibilità di dimostrare il suo valore. La nostra concentrazione è altissima per ottenere il nostro obbiettivo, che è un risultato positivo. Per qualche nazionale il nostro metodo di recupero è stato quello di mandarli a dormire per farli recuperare dal fuso orario. Comunque sono tutti ragazzi giovani che non hanno problemi”.