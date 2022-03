Genoa, Arenz nuovo responsabile scouting del club

L'annuncio ufficiale della società rossoblù

Il Genoa lavora al presente ma soprattutto al futuro. Se in campionato la squadra di Blessin convince per impegno ma pecca ancora nei risultati con ben sette pareggi in altrettante gare da quando è arrivato il tecnico tedesco, a livello societario, la dirigenza sta cercando di organizzarsi al meglio pensando alle stagioni che verranno. In tale ottica si legge la nomina odierna di Sebastian Arenz come nuovo responsabile scouting della società.