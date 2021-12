Genoa, arriva Piccoli con una formula innovativa…

L'attaccante arriverà al Grifone dall'Atalanta

Non solo il difensore Hefti , in casa Genoa è pronto il colpo in attacco. Sarà Roberto Piccoli il nuovo centravanti del Grifone sul quale Shevchenko potrà puntare.

Sembra ormai in dirittura d'arrivo l'operazione che porterà il centravanti dell'Atalanta a vestire la maglia rossoblù. Si parla di prestito ma anche di una formula davvero innovativa che porterà vantaggi ad entrambe le società. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante dovrebbe arrivare in prestito oneroso a 2 milioni, cifra che però riceverà una sorta di "sconto" in base alle partite giocate da Piccoli nel girone di ritorno. Si parla di circa 700 mila euro in meno per cinque presenze, di 1,4 milioni per dieci gare, e poco più di 2 milioni per quindici partite. Una somma che porterebbe di fatto al "pareggio" col costo del prestito oneroso. Una formula studiata dal nuovo general manager rossoblù Johannes Spors che è decisamente innovativa e di sicuro geniale e che potrebbe dare vantaggi ad entrambe le società.