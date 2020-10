Genoa, aumenta il numero di positivi al Covid: anche Destro tra i contagiati

Per il Genoa non c’è pace in questo avvio di campionato. Dopo la sconfitta contro il Napoli, la formazioni ligure si è trovata a dover fare i conti con diversi casi di positività al Coronavirus. Il primo allarme è stato lanciato dalla mancata negatività di Mattia Perin, a cui hanno fatto seguito altri 15 componenti di squadra e staff. Tra questi c’è anche Mattia Destro, ultimo nome aggiunto alla lista dopo gli esami di questi giorni.

CARICA VIRALE

Lo ha reso noto anche il presidente del Grifone Enrico Preziosi ai microfoni di Sky Sport: “Anche Mattia Destro è tra i nostri positivi, anche se ha una carica virale molto bassa”. Nel frattempo la Asl ha deciso di sottoporre tutti i giocatori negativi a un nuovo giro di tamponi, sospendendo anche gli allenamenti.