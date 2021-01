Genoa, Badelj ammette: “Stiamo bene ma è un periodo in cui siamo fortunati”

Il centrocampista del Genoa, Milan Badelj ha parlato a Genoa Channel dopo la preziosa vittoria di Crotone: “L’equilibrio è fondamentale. Se l’attacco segna e la difesa non prende gol vuol dire che si sta facendo bene e si portano a casa le partite. Con Strootman e Zajc, c’è un’ottima intesa, siamo tutti e tre giocatori a cui piace tenere il possesso della palla. Ancora non siamo arrivati al nostro livello migliore. Siamo in un momento di fiducia, anche i dettagli durante le partite ci girano a favore, c’è anche un pizzico di fortuna. Dieci punti in quattro gare sono importanti per migliorarla ma la strada per la salvezza è ancora lunga”.