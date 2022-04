Genoa, Badelj: “Mio gol vale tanto e ci dà fiducia per il derby”

Il commento del numero 47 del Genoa decisivo stasera

Il centrocampista del Genoa, Milan Badelj, ha deciso la sfida salvezza contro il Cagliari realizzando il gol nei secondi finali. Ai microfoni di DAZN. il commento del match winner di Marassi: "Vale tanto questo gol. Se non avessimo vinto saremo stati praticamente fuori dal discorso salvezza. Questo gol vale tre punti e un po' di fiducia visto che sta arrivando il derby e sarà una gara difficile come oggi. Ogni domenica giochiamo la partita della vita, oggi era l’ultima spiaggia. Non abbiamo pensato alle altre partite, ma solamente a questa. Esultanza sotto la Nord? Non ho parole, non volevo smettere di correre dopo il gol. È un’emozione molto particolare».«Per noi è un torneo, oggi siamo riusciti a passare il turno. Ogni partita è decisiva, senza troppi giri di parole, come il derby».