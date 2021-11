Genoa, Ballardini: “A Empoli senza Destro ma reagiremo da squadra”

Il tecnico alla vigilia della sfida del Castellani contro l'Empoli

Redazione ITASportPress

Per il Genoa di mister Davide Ballardini è già vigilia di campionato. I rossoblù saranno impegnati domani, venerdì 5 novembre, nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A contro l'Empoli. Una sfida da non sbagliare dove i tre punti sono quasi un obbligo. Il tecnico del Grifone ha presentato la gara in conferenza stampa.

Empoli-Genoa, parla Ballardini

"La reazione della squadra dopo il pareggio col Venezia? Erano consapevoli di aver disputato una bella partita. Sicuramente dispiaciuti perché il Genoa meritava di vincere", ha detto Ballardini. "In questo momento prevale la consapevolezza che la squadra si sta formando, che sta formando una consapevolezza e solidità che ci dà fiducia per le prossime partite".

Sull'Empoli: "Non mi sorprendono. Hanno fatto belle partite e hanno meritato. Hanno una squadra che si è consolidata nel tempo e hanno preso dei giocatori utili alla loro idea".

Sulle condizioni dei giocatori e le assenze: "L'assenza di Destro che ha segnato 6 dei nostri 15 gol? Cercheremo di sopperire a questa assenza come una squadra, con i giocatori a disposizione per mettere in difficoltà i nostri avversari. Sappiamo che non abbiamo un giocatore con le stesse caratteristiche di Destro ma altri giocatori che possono certamente fare bene".

Sui risultati: "8 punti in 11 gare? Sono concorde nel dire che in certi casi sono mancati i risultati ma non le prestazioni. Sottolineo che è capitato di perdere quasi sempre un calciatore e quindi è stato anche difficile trovare una squadra di partenza con 7-8 calciatori fissi. Segnali di crescita? Ne ho visto e confermo che ho sempre visto serietà e impegno. Questi non sono mai mancati".

Infine: "Nella gara contro il Venezia siamo stati bravi e ordinati. Abbiamo dominato nel primo tempo. Nelle altre gare non siamo stati continui e compatti come avremmo voluto essere".