Genoa, Ballardini amaro: “Mancata attenzione. La Lazio ci ha spinto a sbagliare”

Il tecnico del Grifone interviene ai microfoni di Dazn al termine del match

Il tecnico Davide Ballardini interviene ai microfoni di Dazn: "Nel primo tempo potevamo essere più attenti e compatti, concedendo meno a una squadra che pressava molto. La Lazio sta bene, si è visto da subito: dispiace non aver contenuto meglio la loro intensità. E nella ripresa, dopo averla riaperta, bisognava essere più attenti. Ma anche oggi abbiamo dimostrato di volercela giocare fino all'ultimo. Scamacca? Secondo me è un giocatore forte, con qualità importanti. Ma è giovane e dovrà migliorare tanto, è piacevole avere un calciatore così da allenare tutti i giorni. A inizio stagione non commettevamo errori così evidenti, ma c'è tempo per rimediare. Quando giochi contro una grande squadra non è facile, t'induce a sbagliare. Noi abbiamo difensori seri, esperti, e non siamo preoccupati dagli episodi odierni. Nel primo tempo siamo stati troppo timidi, contro una squadra che sta molto bene. Noi dovevamo essere più stretti e corti. Ma noi abbiamo grande voglia e disponibilità, c'è il desiderio di fare bene e questo si è notato anche in partita".