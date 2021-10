Genoa, Ballardini ammette: “Squadra generosa, paghiamo l’inesperienza”

Il tecnico Davide Ballardini analizza il momento del Genoa

Il Genoa vede vicina la zona retrocessione. Serve una scossa contro il Sassuolo per provare a risalire la classifica. Il tecnico Davide Ballardini interviene in conferenza stampa: "Abbiamo fatto pochissimo nei primi tempi, siamo stati meno pericolosi e meno aggressivi nella prima parte di ogni partita. Però è anche vero che il Genoa dimostra che la partita la fa fino all'ultimo. Il Genoa è una squadra generosa, bisogna che si sia bravi da subito. Bisogna avere l'atteggiamento e l'attenzione giuste, tutto deve essere molto chiaro dall'inizio. Noi facciamo fatica a metterci in moto. Abbiamo anche tanti giocatori italiani molto giovani che affrontano il campionato italiano per la prima volta. Questo fa piacere, il Genoa conferma di riuscire a lavorare bene con i giovani. Dall'altra parte si paga l'inesperienza dato che ci sono tanti giocatori giovani che affrontano il campionato italiano per la prima volta".

Ballardini spiega anche come potrebbe svoltare la stagione dei rossoblu: "Sappiamo benissimo tutti che il Sassuolo non c'entra nulla, per la qualità che hanno nella loro rosa, con i punti che hanno in questo momento. Conosciamo benissimo il Sassuolo, sappiamo benissimo che è una squadra da anni consolidata, con giocatori che sono davvero di grandissimo spessore. Il dovere nostro è essere squadra, di dare la sensazione sempre agli avversari che hanno una squadra da superare, non qualche elemento. Bisogna dare la sensazione agli altri che di fronte hanno una squadra che cerca di metterli in difficoltà, dal primo all'ultimo minuto".