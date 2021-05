Genoa, Ballardini annuncia: “Ho sentito Preziosi e penso che resterò”

Il tecnico pronto a restare l'anno prossimo al Grifone

In occasione della celebre firma del Muretto ad Alassio, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato anche del suo futuro. Come riporta TMW, il mister ha aperto alla permanenza dopo una dura stagione nella quale, comunque, è arrivata una bella e sudata salvezza. "Non mi aspettavo tutto questo affetto di queste persone venute questa mattina", ha detto con stupore l'allenatore. "Devo dire che è una cosa inaspettata e molto piacevole. Sono emozionato e contento per quello che è stato fatto".