Genoa, Ballardini: “Attenzione al Verona. La loro forza è che hanno idea chiara di gioco…”

Conferenza stampa di vigilia per Davide Ballardini che domani sarà impegnato col suo Genoa in campionato contro il Verona per la 23^ giornata di Serie A. Il tecnico del Grifone ha presentato la sfida nel consueto appuntamento con i media.

Genoa-Verona, parla Ballardini

“Dopo il Torino come ci siamo preparati al Verona? Quella gara ci ha dato forza e consapevolezza. Però dobbiamo pensare alla gara col Verona e non al passato. Loro hanno un’idea di gioco chiara. Dobbiamo fare attenzione”, ha spiegato Ballardini. Ancora sul Verona: “Li conosco bene? Stanno facendo bene da due anni ormai, hanno un’idea di gioco molto chiara e credo che i risultati siano frutto di questo”.

“Lato sinistra della classifica come obiettivo? No, qui non si parla di destra o sinistra. Si deve parlare della gara col Verona. Non abbiamo altri pensieri se non quello di fare una bella partita. I nostri numeri? Sono dati che ti responsabilizzano ulteriormente. Ma ho davanti degli uomini seri con grandi responsabilità. La serietà di questi ragazzi e di tutte le persone coinvolte fa davvero piacere. In ogni caso c’è da fara ancora tanto”.

“Come sta Criscito e quanto è importante? Lui è un ragazzo, un leader. Un difensore completo che trasmette attenzione, personalità a tutti i compagni. Loro sanno e si fidano di lui. I compagni si sentono più sicuri con lui ed è bene averlo sempre”, ha chiosato il mister.