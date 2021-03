Genoa, Ballardini: “Bella prestazione, mancata continuità nella ripresa”

Il Genoa sfiora la vittoria contro la Sampdoria, ma viene acciuffato nel finale. Il pari permette ai rossoblu di fare un piccolo passo in classifica, avvicinandosi alla salvezza.

LE PAROLE DI BALLARDINI

Il tecnico Davide Ballardini interviene in conferenza stampa: “Abbiamo condotto una buona partita contro una squadra forte e il Genoa per me delle due era la squadra che meritava qualcosa di più per il gioco espresso. E’ una bella prestazione, il punto e guardiamo alle prossime partite. Noi nel secondo tempo non abbiamo avuto quella continuità di gioco che abbiamo avuto nel primo tempo. Questo magari è dovuto al fatto che quando giochi domenica e poi mercoledì, anche se molti dei nostri giocatori domenica avevano giocato poco o avevano riposato, però gli spezza la settimana. Il rammarico è non essere riusciti a giocare altrettanto bene come si è fatto nel primo tempo. E’ molto strano perché il derby a Genova è pieno di colori, di amore e di tensioni buone. Viene a mancare tutto questo. Se il calcio lo giochi senza il pubblico fai fatica perché quello è la vita. Senza il pubblico è un’altra cosa”.