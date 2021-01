Genoa, Ballardini: “Bisognerà correre tanto contro la Lazio”

Prima sfida del 2021 per il ritrovato Genoa di Ballardini che domani sfiderà la Lazio. In casa i rossoblu hanno vinto in campionato solo col Crotone alla prima giornata e ora cercano di dare continuità alla classifica dopo la vittoria della Spezia. Ballardini carica Perin e compagni pur avvertendo tutti sulla forza della Lazio: “Intanto bisognerà correre tanto, bisognerà da squadra affrontare un grandissimo avversario con dei talenti notevoli, noi però avremo motivazioni elevatissime”. la formazione di Inzaghi cercherà la vittoria e Ballardini spiega il perché: “Oltre al talento puro di grandi giocatori, hanno grande fisicità, grande compattezza. Negli ultimi due anni mi pare che, dopo la Juventus, sia la squadra che ha vinto più trofei. Si stanno consolidando ad altissimi livelli. Noi dobbiamo migliorare sul gioco e per questo è un test davvero importante”. L’allenatore rossoblu chiede ai suoi un altro segnale: “Siamo in una situazione che dobbiamo cercare punti contro chiunque, abbiamo lavorato bene e mi aspetto una partita di attenzione e sacrificio”.