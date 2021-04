Genoa, Ballardini: “Bravi a recuperare lo svantaggio ma ripresa senza lucidità”

Pareggio per il Grifone contro le Streghe

Un pareggio interno contro il Benevento per il Genoa che non è riuscito a mettere in cascina i tre punti. Il tecnico rossoblù commenta così il pari: “Bravi a recuperare due volte lo svantaggio contro una squadra che sta bene in campo e non ti concede spazi. Poi nella ripresa siamo stati poco lucidi".E ancora: "Tabelle salvezza? Mai fatte, sappiamo che dobbiamo lottare come non mai, sappiamo che i 26 punti fatti in 19 partite con me non servono a niente se non ci salviamo. È così ora ci conventeremo sulla partita di sabato con lo Spezia”.