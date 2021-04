Genoa, Ballardini: “Chiudiamo bene la stagione. Futuro? Penso al Milan il resto vien da sé”

Il Genoa esce sconfitto dall’Allianz Stadium. Troppo forte la Juventus per la squadra ligure.

LE PAROLE DI BALLARDINI – “Il Genoa ha fatto una buona partita e poi degli errori sui gol. Noi ci teniamo la bella gara contro una squadra in salute, la soddisfazione della prestazione fatta. Siamo cresciuti e sul 2-1 abbiamo avuto due-tre situazioni clamorose contro una squadra che sta bene. Abbiamo preso man mano campo e abbiamo gestito bene la palla. Nonostante il terzo gol subito a me il Genoa mi è piaciuto. Adesso pensiamo al Milan, voglio che il Genoa faccia queste partite, che gestisca la palla e vada ad aggredire l’avversario. Ma voglio vedere una squadra così, anche contro una big come la Juve. Rovella? Lui ogni giorno migliora, dubbi sul fatto che diventi un giocatore da Juventus non ce ne sono”.

FUTURO – Ballardini sicuramente sarà confermato sulla panchina del Grifone ma glissa ai microfoni di Sky: “Il Genoa pensa a questa stagione e finora siamo stati bravi ma non basta. Il pensiero è di chiudere bene la stagione poi il resto viene da se…”.