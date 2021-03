Genoa, Ballardini: “Ci è mancata freschezza, calendario difficile per noi”

Il Genoa lotta fino in fondo, ma deve arrendersi contro la Roma. Il Grifone si consola comunque con la classifica, che, per il momento, pone la formazione ligure lontana dalla zona retrocessione e in lotta per il decimo posto.

LE PAROLE DI BALLARDINI

Il tecnico Davide Ballardini analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “E’ stata una partita complicata per noi e per la Roma, forse non siamo stati così bravi nell’ultimo passaggio. E’ stata una partita equilibrata. In sette giorni abbiamo fatto tre partite affrontando Inter, Samp e Roma. In uscita potevamo essere più chiari e più bravi, senza palla potevamo dare più fastidio a loro ed è mancata un po’ di freschezza. Nel nostro ambiente la tranquillità è un privilegio che devi guadagnarti ogni giorni, noi nella qualità del gioco siamo migliorati molto ed è una squadra che insieme si difende e ci manca quel pizzico di qualità nei passaggi. Pjaca? Ultimamente sta giocando tanto però per le qualità che lui ha si deve arrabbiare un po’. Con quelle qualità deve fare qualcosa in più”.