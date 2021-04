Genoa, Ballardini: “Con il Benevento non sarà un match point”

Le parole del tecnico rossoblu'

Domani il Genoa affronterà il Benevento e il tecnico Davide Ballardini ha presentato così il match: "No, non sarà un match point. Sarà una partita molto importante, ma non è che se non fai bene si decide tutto domani sera. Veniamo da una buona gara col Milan ma contro la squadra di Inzaghi sarà tutta un’altra partita. Mi aspetto un Benevento forte, che ha un’idea chiara di gioco e che sta facendo un buonissimo campionato. Zappacosta ha lavorato col gruppo e quindi vedremo se sarà in campo oppure no, dobbiamo ancora valutare”. Infine Ballardini parla anche di Super League che ha spaccato il calcio: “Io vivo in questo mondo da ani e ho avuto molto. I valori sono quelli della meritocrazia e di etica e francamente in questa nuova iniziativa di alcuni club europei non mi ci ritrovo".