Genoa, Ballardini: “Con la Roma gara difficile. Sono bravissimi a puntirti se sbagli”

L’allenatore del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida di campionato contro la Roma di domani valida per la 26^ giornata di Serie A. Il Grifone è chiamato ad un’altra gara importante dopo il pari nel derby con la Sampdoria.

Roma-Genoa, parla Ballardini

Sulla sfida contro la Roma, Ballardini ha commentato: “Mi aspetto una gara difficile, molto difficile. Una gara molto bella da disputare perché giochi contro una squadra che ha uno spessore tecnico notevole, è una prova bella da affrontare perché se non sei al meglio come squadra, se non fai tutte le cose fatte bene sia in fase difensiva che offensiva, loro sono bravissimi a punirti negli errori che tu commetti“. “Il match vinto 4-3 sulla Roma nel 2010-11? Lo ricordiamo, ma resta solo un piacevole ricordo. Noi però dobbiamo pensare solo alla gara di domani”.

Sulla squadra dopo il derby pareggiato con la Samp: “Credo che la mia squadra abbia fatto una bella gara.Mancava un protagonista, il pubblico, che dà quella spinta in più. Il derby ci ha lasciato la bella prestazione, mi pare che la squadra stia bene e dopo il derby già si pensava al match di domenica”.

Su chi scenderà in campo per i rossoblù: “Se farò turnover? Nelle ultime due partite molto vicine tra loro c’era la necessità di far riposare qualcuno perché era una esigenza alla quale non potevamo rinunciare. Dopo il derby abbiamo avuto un giorno in più di riposo ma noi abbiamo tanti giocatori che le tre partite non le reggono, dovevamo e dobbiamo gestire questo aspetto. Ecco quindi il motivo della rotazione”.