Genoa, Ballardini confida nel sostegno dei tifosi per la prima vittoria casalinga

Domenica al Ferraris arriva il Sassuolo

In questo momento al Genoa non serve altro che il calore del pubblico seguito dai risultati. Domenica pomeriggio, la squadra di Ballardini, dopo la sconfitta contro la Salernitana, va a caccia di punti fondamentali per allontanarsi dalla zona calda ma avrà di fronte il temibile Sassuolo. Ad aiutarli potrà e dovrà essere il fattore campo, con il Ferraris, che dovrà guidare la squadra del Grifone alla prima vittoria casalinga, dopo diverso tempo.

SITUAZIONE COMPLICATA - La sconfitta rimediata a Salerno ha complicato la classifica della squadra ligure che ora non può permettersi altri risultati negativi. La proprietà americana supporterà la squadra direttamente da Marassi, la stessa cosa dovranno fare i tifosi. La squadra di Ballardini è in piena emergenza, soprattutto in difesa con le assenze importanti di Maksimovic e Vanheusden, il dubbio Biraschi e le condizioni non al top del capitano Criscito e di Bani. In avanti altri dubbi per quanto riguarda Destro e Caicedo, entrambi lavorano ancora a parte, il primo partirà titolare mentre il secondo potrebbe trovare la prima convocazione. Una sfida difficile con una squadra quella di Dionisi forte, che abbina grande qualità e quantità, ma che fino a questo momento non ha ottenuto grandi risultati e per questo motivo tenterà di tornare alla vittoria con ogni mezzo a sua disposizione. La squadra di Ballardini dovrà rispondere presente in tempi brevi, il mercato di riparazione è ancora lontano e quello che conta di più ora, è fare punti, "soltanto" questo.