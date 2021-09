Genoa, Ballardini: “Contro Cagliari mi aspetto sfida combattuta”

Vigilia per il Grifone

SQUADRA - Sui suoi giocatori, soprattutto i nuovi arrivati: "Come ci siamo allenati in questa sosta? Abbiamo fatto tanto con la palla e tanto senza la palla per portare in una buona condizione chi è arrivato da poco. Mi sembra che il Genoa stia bene. I nuovi? Alcuni stanno bene, altri meno. Vasquez è da più tempo che sta con noi e sta davvero migliorando molto. Gli altri non sono al meglio della loro condizione. Comunque sono in una buona condizione alcuni, altri meno ma non sono certamente al meglio. Se vedremo qualcuno di loro in campo? Nonostante una condizione non ottimale, è possibile che qualcuno scenda in campo".